Recife (dpa) - Die Zahl der Toten bei Erdrutschen nach starkem Regen im Nordosten von Brasilien ist auf mindestens 120 gestiegen. Einsatzkr├Ąfte suchten im Gro├čraum Recife an der Atlantikk├╝ste immer noch nach Vermissten, wie der Fernsehsender Globo am Mittwoch berichtete.

├ťber 7300 Menschen wurden wegen der schweren Unwetter obdachlos. Sie wurden in 66 Notunterk├╝nften in 27 Gemeinden untergebracht. Im Gro├čraum Recife waren laut der Regierung des Bundesstaats Pernambuco innerhalb von 24 Stunden teilweise ├╝ber 200 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen.

In Brasilien gab es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bundesstaaten zahlreiche Tote durch Erdrutsche und ├ťberschwemmungen. Ende Februar waren dabei in Petr├│polis in der Bergregion von Rio de Janeiro mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.