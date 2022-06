Bahnunfall Grauen am letzten Schultag - Tote bei Zugungl├╝ck in Garmisch Von dpa Aktualisiert am 03.06.2022 - 16:30 Uhr Lesedauer: 3 Min. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskr├Ąfte nach dem schweren Zugungl├╝ck im Einsatz. (Quelle: Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa./dpa)

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Waggons kippen um und rutschen einen Damm hinunter, Verletzte werden aus den Fenstern gezogen: Bei einem schweren Zugungl├╝ck zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind in Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten oberbayerischen Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach M├╝nchen. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Freitag etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenh├Ąuser.

Bundesverkehrsminister best├╝rzt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich best├╝rzt ├╝ber das Zugungl├╝ck in Oberbayern ge├Ąu├čert. "Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch", sagte der FDP-Politiker am Freitag in Berlin. "Aktuell l├Ąsst sich das gesamte Ausma├č der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angeh├Ârigen und Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterst├╝tzen, wo wir k├Ânnen. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbeh├Ârden die Unfallursache zu untersuchen."

Zw├Âlf Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Zug sei im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, sei noch unklar. Unter den Verletzten seien alle Altersgruppen, darunter auch Kinder. Die Dimension des Ungl├╝cks sei noch ├╝berhaupt nicht abzusch├Ątzen. Zw├Âlf Rettungshubschrauber kreisten ├╝ber der Gegend.

Drei Waggons seien umgekippt. "Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte der Bundespolizei-Sprecher. Das Ungl├╝ck ereignete sich gegen 12.15 Uhr - also zum Schulschluss, wenn viele Kinder auf dem Heimweg sind. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.