Er wollte das Gleis ├╝berqueren, als ihn ein herannahender Zug erfasste: In Oberfranken ist ein 53-J├Ąhriger t├Âdlich verletzt worden. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

In Oberfranken ist am Freitag ein Mann von einem Zug erfasst worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 53-J├Ąhrige die Gleise am Bahnhof Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels ├╝berqueren, um an den gegen├╝berliegenden Bahnsteig zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er trotz einer Notbremsung von einer Regionalbahn erfasst.