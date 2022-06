S├Âder: "Das ist ein Stich ins Herz"

Am Samstag hat der bayerische Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder den Ungl├╝cksort besucht und sein Beileid ausgesprochen. "Du machst etwas ganz Normales und dann kommen solche Nachrichten ÔÇô das ist ein Stich ins Herz", sagte S├Âder am Samstag in Garmisch-Partenkirchen.

Markus S├Âder in Garmisch-Partenkirchen: Der bayerische Ministerpr├Ąsident besucht nach einem schweren Zugungl├╝ck den Unfallort. (Quelle: Angelika Warmuth/dpa-bilder)

"Wir beten und hoffen sehr, dass wir unter den Waggons keine weiteren Toten finden." Der CSU-Chef lobte zudem das Engagement der Einsatzkr├Ąfte und Helfer vor Ort.

Vier best├Ątigte Todesopfer

Von den etwa 140 Menschen im Zug starben mindestens vier, unter den Verletzten waren auch Kinder. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden. Es war eines der schlimmsten Bahnungl├╝cke der vergangenen Jahre in Deutschland.

Die Polizei sprach am Samstagmorgen noch von einer "einstelligen Zahl" Vermisster. Drei der vier bisher best├Ątigten Toten konnten den Angaben zufolge geborgen werden. Das vierte Opfer war am Freitag auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

Die Rettungskr├Ąfte gehen von 40 Verletzten und drei Schwerverletzten aus. Das sagte ein Polizeisprecher an der Unfallstelle. Am Vortag war noch von etwa 15 Schwerverletzten die Rede gewesen. Neben zahlreichen Rettungskr├Ąften hatten auch 15 Bundeswehrsoldaten bei der Rettung der Zuginsassen geholfen, sagte Kreisbrandinspektor Herbert Maurus einem t-online-Reporter vor Ort.

Erschwerte Bergungsarbeiten

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Zwei Versuche, die Waggons anzuheben, scheiterten. Dabei seien auch Hebekissen zum Einsatz gekommen. Die Waggons seien "verdreht und verwunden", sagte der Polizeisprecher. "Das macht die Bergung so schwierig." Helfen sollte ein schwerer Bergekran, der bis zu 120 Tonnen heben kann und am Vormittag an der Unfallstelle erwartet wurde. "Man muss Schritt f├╝r Schritt vorgehen", sagte der Sprecher.

Zur Unfallursache gab es auch am Samstag zun├Ąchst keine neuen Erkenntnisse. Der Zugf├╝hrer wurde nach Polizeiangaben zwar vernommen. Was er gesagt hat, teilte die Polizei allerdings nicht mit.

Polizei: "Wir ermitteln in alle Richtungen"

Sicher sei bislang nur, dass ein Zusammensto├č mit einem anderen Fahrzeug ausgeschlossen werden k├Ânne. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Sprecher. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte dem Bayerischen Rundfunk am Freitagabend gesagt, er vermute eine technische Ursache. Die Strecke war nach Angaben eines Bahnsprechers mit elektronischen Stellwerken und moderner Sicherungstechnik ausger├╝stet.

Am Freitagmittag waren mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach M├╝nchen im Ortsteil Burgrain entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschen eine B├Âschung hinab und bleiben direkt neben einer Bundesstra├če liegen.

Steinmeier reagierte best├╝rzt

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier reagierte "mit gro├čer Best├╝rzung": "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Angeh├Ârigen in diesen schweren Stunden", sagte er laut einer Mitteilung. "Allen Polizei- und Rettungskr├Ąften danke ich f├╝r ihren unerm├╝dlichen und wichtigen Einsatz."