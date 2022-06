Aktualisiert am 04.06.2022 - 14:12 Uhr

Nach Bayerns MinisterprĂ€sident Markus Söder (CSU) hat auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Ort des ZugunglĂŒcks in Garmisch-Partenkirchen besucht. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, Ă€ußert er sich zu dem UnglĂŒck.

"Wir stehen tief bewegt an der Unfallstelle", so Wissing. Er spreche allen Angehörigen sein Bedauern aus. "Es ist ergreifend zu sehen, welche dramatischen Ausmaße dieses UnglĂŒck genommen hat", so Wissing. Der Unfall werde restlos aufgeklĂ€rt und aufgearbeitet.