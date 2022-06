Athen (dpa) - Die griechische Feuerwehr hat in der Nacht zum Sonntag einen gro├čen Buschbrand an der K├╝ste unweit der Hauptstadt Athen unter Kontrolle gebracht.

Landesweit waren am Samstag nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr 61 Br├Ąnde ausgebrochen. In Athen herrschten laut Wetteramt am Wochenende Temperaturen um die 36 Grad Celsius und starke Winde.