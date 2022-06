Feuer in Container-Depot: Mindestens 49 Tote in Bangladesch

Zudem hĂ€tten mehr als 200 Menschen bei dem offenbar von einer Explosion ausgelösten Brand auf einem GelĂ€nde nahe der Hafenstadt Chittagong Brandverletzungen erlitten, sagte der fĂŒr den Bezirk zustĂ€ndige Gesundheitschef, Elious Chowdhury, am Sonntagnachmittag. Es wurde befĂŒrchtet, dass sich eine nicht genannte Zahl an Menschen noch auf dem GelĂ€nde befinden könnte und von Flammen eingeschlossen sei.

Das Feuer war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am spĂ€ten Samstagabend in dem Depot der Firma BM Inland Container Depot, einem niederlĂ€ndisch-bangladeschischen Gemeinschaftsunternehmen, aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und bis Sonntag noch nicht vollstĂ€ndig gelöscht. Explosionen in einigen Containern hĂ€tten die Löscharbeiten erschwert, sagte Anisur Rahman, ein Sprecher der Feuerwehr. In einigen Containern stellten Feuerwehrleute demnach Chemikalien wie Wasserstoffperoxid fest. Sie könnten explodiert sein, hieß es.