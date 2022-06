Aktualisiert am 05.06.2022 - 18:22 Uhr

Mann verletzt Schwiegertochter in MĂŒnchen schwer - U-Haft

MĂŒnchen (dpa) - Eine 26-JĂ€hrige ist von einem Mann in der gemeinsam bewohnten Wohnung in MĂŒnchen schwer verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der 56 Jahre alte TatverdĂ€chtige ihr Schwiegervater, teilte die Polizei am Sonntag mit.