Tragisches UnglĂŒck in Rheinland-Pfalz: Auf einer Bundesstraße bei Eich sind zwei Autos aufeinandergeprallt. Ein SĂ€ugling verstarb noch am Unfallort – ein zweiter Insasse erlag spĂ€ter seinen Verletzungen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 bei Eich in Rheinland-Pfalz sind am Sonntag ein SĂ€ugling und ein Ă€lterer Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallten am Vormittag aus zunĂ€chst noch ungeklĂ€rter Ursache zwei Autos aufeinander – in einem saß ein Ă€lteres Paar, in dem anderen waren zwei Erwachsene, ein Kind und ein SĂ€ugling.