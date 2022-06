Weitere Wagenteile abtransportiert – Gedenkgottesdienst geplant

Weitere Wagenteile des UnglĂŒckszugs von Garmisch-Partenkirchen sind am Wochenende abtransportiert und in einem Kieswerk in der NĂ€he zur Begutachtung gelagert worden. Die AufrĂ€umarbeiten seien am Montag weitergegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Wagen wurden per Kran angehoben, auf eine Straße gehievt – und dort von einem Bagger zerteilt. Nur so konnten sie mit Tiefladern transportiert werden.