Aktualisiert am 07.06.2022 - 17:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In diesen UrlaubslÀndern ist Trinkgeld eine Beleidigung

Achtung! Spendierhosen sind nicht ĂŒberall gern gesehen. In einigen UrlaubslĂ€ndern ist Trinkgeld zwar gut gemeint, aber kein Muss. Mancherorts wird die Dankesgeste gar als Beleidigung aufgefasst.

Andere LĂ€nder, andere Sitten – bezogen auf die Höhe des Trinkgeldes stimmt das. Je besser der Service, desto höher fĂ€llt der sogenannte "Tip" aus, so jedenfalls handhaben es viele Menschen in Deutschland. Doch nicht ĂŒberall gehört das Trinkgeld zum guten Ton, in einigen LĂ€ndern ist er gar verpönt.