Höhe des Gewinns

Gewinnchancen

Die Chance f√ľr einen Gewinn der Klasse 1, also f√ľr sechs Richtige plus Superzahl, liegt laut www.lotto.de bei rund 1:140 Millionen. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen setzen sich seit dem 23. September 2020 wie folgt zusammen.

Kosten der Teilnahme

Neben Lotto "6aus49" kann man au√üerdem noch an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der Gl√ľcksSpirale teilnehmen. F√ľr das Spiel 77 zahlt man zus√§tzlich 2,50 Euro, die Super 6 kostet 1,25 Euro. An der Gl√ľcksspirale kann man f√ľr einen Betrag von 5,00 Euro teilnehmen.

Zwangsaussch√ľttung des Jackpots

Seit dem 23. September 2020 gilt f√ľr die Zwangsaussch√ľttung: Wenn die Summe im Jackpot die 45 Millionen Euro √ľberschreitet, kommt es zu einer garantierten Aussch√ľttung. Tippt ein Spieler auf sechs Richtige plus Superzahl, so wird der Jackpot-Betrag wie √ľblich ausgespielt. Hat jedoch erneut kein Spieler die Gewinnklasse 1 erreicht, kommt es zu einer Zwangsaussch√ľttung. Der Betrag wird dann dem Gewinner der Gewinnklasse 2 zugeschrieben. Ist diese auch unbesetzt, so geht der Betrag an die darunterliegende usw. Theoretisch ist es somit m√∂glich, dass die Summe an die Gewinnklasse 9 ausgesch√ľttet wird.