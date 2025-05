Alexander Dobrindt (Archivbild): Der CSU-Politiker und künftige Bundesinnenminister will gleich am ersten Tag im neuen Amt durchgreifen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

"Die Zahlen bei der illegalen Migration müssen runter", erklärt der baldige Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Dafür will er gleich am ersten Tag im Amt die Weichen stellen.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt will der designierte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verstärkte Zurückweisungen von Migranten und vermehrte Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen anordnen.

"Die ersten Entscheidungen werden nach Amtsantritt an diesem Mittwoch getroffen", kündigte Dobrindt in der "Bild am Sonntag" an. "Dazu werden die Grenzkontrollen hochgefahren und die Zurückweisungen gesteigert." Grenzschließungen werde es nicht geben.