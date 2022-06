Sheriff John Mina zufolge waren die per Notruf alarmierten Beamten am Tatort in Orlando zun├Ąchst von einem Suizid des 26 Jahre alten Vaters ausgegangen. Im Krankenhaus wurde jedoch eine Schusswunde im R├╝cken des Mannes festgestellt, die diese These nicht st├╝tzte. Auch die Untersuchungen am Tatort best├Ątigten die Schilderung des F├╝nfj├Ąhrigen, wonach sein kleiner Bruder die Waffe ausgel├Âst habe. Neben den beiden Jungen und einem f├╝nf Monate alten Baby war zu jenem Zeitpunkt auch die Mutter der Kinder zu Hause. Als die Polizei eintraf, versuchte sie ihren Mann gerade wiederzubeleben.