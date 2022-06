Aktualisiert am 07.06.2022 - 16:38 Uhr

Mann und Frau durch Sch√ľsse in Einkaufsmarkt get√∂tet

Schwalmstadt (dpa) - In einem Supermarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind ein Mann und eine Frau durch Sch√ľsse ums Leben gekommen.

Die Polizei davon aus, dass der 58-J√§hrige am Dienstag zun√§chst die Frau (53) und dann sich selbst get√∂tet hat. Das h√§tten Zeugen der Tat √ľbereinstimmend berichtet, teilten die Beamten mit. "Nach den ersten Ermittlungen zu dem Ablauf der Tat liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung dritter Personen vor." Eine Gefahr f√ľr die Bev√∂lkerung oder Unbeteiligte bestehe nicht.

Nach Angaben der Polizei fielen die Sch√ľsse am Mittag um kurz nach 13.00 Uhr in einem Discounter-Markt im Stadtteil Treysa. "Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden", twitterte das Polizeipr√§sidium Nordhessen .

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Marburg l√§uft neben der Spurensicherung am Tatort auch eine Wohnungsdurchsuchung bei dem beschuldigten Mann. In welchem Verh√§ltnis die beiden zueinander standen, sei unklar, ebenso wie die Nationalit√§t des mutma√ülichen T√§ters. Derzeit w√ľrden Zeugen befragt.