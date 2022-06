Aktualisiert am 08.06.2022 - 16:34 Uhr

Trennung vermutlich Motiv fĂŒr SchĂŒsse in Schwalmstadt

Schwalmstadt (dpa) - Eine vorausgegangene Trennung ist nach Angaben der Ermittler vermutlich das Motiv fĂŒr die tödlichen SchĂŒsse in einem Lebensmittelmarkt in Schwalmstadt gewesen.

Noch kurz vor der Tat habe die getötete 53-jĂ€hrige Frau Anzeige gegen den 58-jĂ€hrigen mutmaßlichen TĂ€ter erstattet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg am Dienstag mit. Der Mann aus Niedersachsen habe nach bisherigen Ermittlungen in dem Lebensmittelmarkt zunĂ€chst gezielt auf die Frau aus Schwalmstadt geschossen und sich unmittelbar danach durch einen Schuss in den Kopf selbst das Leben genommen. Beide hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.