Eine Frau ist auf einem Stadtfest nordwestlich von Stuttgart aus einem Fahrgesch├Ąft geschleudert und schwer verletzt worden. Die 55-J├Ąhrige sei am Dienstagabend zusammen mit ihrer 20 Jahre alten Tochter auf dem Fest in Vaihingen an der Enz in ein Karussell gestiegen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.