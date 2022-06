Das M├Ądchen berichtete in der Videoaufzeichnung, sie habe sich aus Angst vor dem Sch├╝tzen mit dem Blut anderer beschmiert und ruhig gestellt. Mit dem Handy ihrer get├Âteten Lehrerin habe sie die Polizei gerufen und um Hilfe gebeten. Auf die Frage, was sie sich w├╝nsche, sagte Miah: "Sicherheit". Sie f├╝hle sich nicht sicher in ihrer Schule. "Ich will nicht, dass es wieder passiert", sagte sie. Auf die Frage, ob sie dies bef├╝rchte, antwortete sie mit einem Nicken.

Ihr Vater Miguel Cerrillo sagte bei der Anh├Ârung im Repr├Ąsentantenhaus unter Tr├Ąnen, er habe sein Kind fast verloren. "Sie ist nicht mehr die Gleiche." Er flehte die Kongressabgeordneten an, gegen die verheerende Waffengewalt im Land vorzugehen: "Es muss sich wirklich etwas ├Ąndern."

Versch├Ąrfung des Waffenrechts gefordert

Auch die Eltern eines kleinen M├Ądchens, das bei dem Schulmassaker get├Âtet wurde sagten per Video bei der Kongressanh├Ârung aus. Die Mutter, Kimberly Rubio, berichtete unter Tr├Ąnen, wie sie ihre Tochter Lexi an jenem Tag zum letzten Mal gesehen und an der Schule zur├╝ckgelassen habe. "Diese Entscheidung wird mich mein Leben lang verfolgen." Sie forderte verzweifelt nach einer Versch├Ąrfung des Waffenrechts. "Wir verstehen, dass aus irgendeinem Grund f├╝r manche Leute, f├╝r Leute mit Geld, f├╝r Leute, die politische Kampagnen finanzieren, Waffen wichtiger sind als Kinder", beklagte sie, betonte aber: "Irgendwo da drau├čen gibt es eine Mutter, die sich unsere Aussage anh├Ârt und denkt: 'Ich kann mir ihren Schmerz nicht einmal vorstellen' - nicht wissend, dass unsere Realit├Ąt eines Tages die ihre sein wird, wenn wir nicht jetzt handeln."

Die Attacke von Uvalde hat die Debatte ├╝ber eine Versch├Ąrfung der vielerorts laxen Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Gesetze. Daher kommen keine n├Âtigen Mehrheiten f├╝r echte Reformen zustande.

Wenige Tage vor der Attacke in Uvalde hatte ein Sch├╝tze in der Stadt Buffalo in einem Supermarkt das Feuer er├Âffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.

Geschosse aus Sturmgewehr

Die Mutter eines der Verletzten von Buffallo, Zeneta Everhart, berichtete, ihr 21 Jahre alter Sohn habe "ein Loch in der rechten Seite seines Halses, in seinem R├╝cken und ein weiteres in seinem linken Bein" - alle verursacht durch ein explodierendes Geschoss aus dem Sturmgewehr des Sch├╝tzen. Immer wenn sie Wunden ihres Sohnes versorge, k├Ânne sie Teile des Geschosses in seinem R├╝cken sp├╝ren. Die Splitter blieben f├╝r den Rest seines Lebens in seinem K├Ârper. An die Kongressabgeordneten gewandt sagte sie: "Jetzt m├Âchte ich, dass Sie sich genau dieses Szenario f├╝r eines Ihrer Kinder vorstellen."