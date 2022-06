In Deutschland gibt es nur wenige F├Ąlle pro Jahr, aber f├╝r die Betroffenen ist es ein schwerer Schicksalsschlag. Eine Infektion mit dem Bornavirus verl├Ąuft meist t├Âdlich und selbst wer ├╝berlebt, beh├Ąlt schwerste Hirnsch├Ąden zur├╝ck. Jetzt hat es wieder eine Person im bayerischen Landkreis M├╝hldorf am Inn getroffen, wo es in den vergangenen drei Jahren bereits zwei F├Ąlle gab.