09.06.2022

In Deutschland gibt es nur wenige FĂ€lle pro Jahr, aber fĂŒr die Betroffenen ist es ein schwerer Schicksalsschlag. Eine Infektion mit dem Bornavirus verlĂ€uft meist tödlich und selbst wer ĂŒberlebt, behĂ€lt schwerste HirnschĂ€den zurĂŒck. Jetzt hat es wieder eine Person im bayerischen Landkreis MĂŒhldorf am Inn getroffen, wo es in den vergangenen drei Jahren bereits zwei FĂ€lle gab.