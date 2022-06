Angesichts der zunehmenden Zahl von AffenpockenfĂ€llen in Deutschland hĂ€lt die StĂ€ndige Impfkommission (Stiko) fĂŒr bestimmte Risikogruppen eine Impfung mit einem Pockenimpfstoff fĂŒr sinnvoll. Die Impfung wird Menschen nach einem engen körperlichen Kontakt zu Infizierten, Laborpersonal mit ungeschĂŒtztem Kontakt zu Proben und homosexuellen MĂ€nnern mit wechselnden Partnern empfohlen, wie die Stiko am Donnerstag in Berlin mitteilte. FĂŒr die Impfung stehe der in der EU zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex zur VerfĂŒgung.