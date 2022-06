Aktualisiert am 10.06.2022 - 10:13 Uhr

In Tirol versch├╝tteter Deutscher ist Kommandosoldat

Zu dem Unfall sei es gekommen, als die Eliteeinheit eine Gebirgsausbildung absolvierte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin . Die Umst├Ąnde der Rettungsarbeiten sind demnach lebensgef├Ąhrlich und mussten in der Nacht auch unterbrochen worden. Sucharbeiten von Milit├Ąr und Zivilkr├Ąften blieben zun├Ąchst ergebnislos.

Die deutschen Kommandosoldaten werden zu Heeresbergf├╝hrern ausgebildet, um auf den Kampf im Gebirge im Gebirge vorbereitet zu sein. Das KSK ist in Calw (Baden-W├╝rttemberg) stationiert.

Brocken in der Gr├Â├če von f├╝nf Kubikmetern seien am Stripsenjoch herabgest├╝rzt, sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Wegen Nebels, N├Ąsse und der Gefahr von losem Gestein mussten die ├Âsterreichischen Bergretter ihre Suchaktion nach dem Vermissten vorerst einstellen, auch Freitagfr├╝h wurde die Suche zun├Ąchst nicht wiederaufgenommen. Vier weitere Deutsche, mit denen der Versch├╝ttete unterwegs war, blieben unverletzt.