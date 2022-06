S├╝dlich der Ungl├╝cksstelle gingen Ermittlungen und Untersuchungen weiter, sagte Martin Emig, Sprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d, am Freitag.

N├Ârdlich der Unfallstelle hat die Deutsche Bahn inzwischen aber begonnen, die Bergung der Lok und eines letzten Waggons vorzubereiten; dieser Abschnitt ist von den Ermittlern freigegeben. Die Zugteile waren als letzte stehengeblieben. "Damit ein Schienenkran den Wagen und die Lok erreichen kann, um sie schlie├člich anzuheben, wird zun├Ąchst der Gleisabschnitt davor instandgesetzt", erl├Ąuterte ein Bahnsprecher. Allein diese Ma├čnahmen vor der Bergung des Waggons und der Lok d├╝rften einige Tage in Anspruch nehmen.

Die fast 50 Mitarbeiter umfassende Soko "Zug" der Polizei arbeitet weiter auf Hochtouren an der Aufkl├Ąrung der Ursache. Bahnmitarbeiter und Fahrg├Ąste werden als Zeugen vernommen. Mit mehreren Dutzend Fahrg├Ąsten sei bereits gesprochen geworden, sagte Emig.

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach M├╝nchen war am vergangenen Freitagmittag entgleist. Vier Frauen und ein 13-J├Ąhriger aus der Region starben. Am Samstag ist in Garmisch-Partenkirchen ein ├Âkumenischer Trauergottesdienst geplant.