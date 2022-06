Der Bundesrat billigte am Freitag ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das insgesamt eine Milliarde Euro dafĂŒr vorsieht - je zur HĂ€lfte fĂŒr BeschĂ€ftigte in der Altenpflege und fĂŒr PflegekrĂ€fte in KrankenhĂ€usern. Vorgesehen ist ein steuerfreier Bonus von bis zu 550 Euro in der Altenpflege. FĂŒr BeschĂ€ftigte in Kliniken gibt das Gesetz einen Mechanismus zur Ermittlung der profitierenden BeschĂ€ftigten und zur Bonus-Höhe vor.