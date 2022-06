Die Tatortarbeit der Polizei wurde in der Nacht weitgehend abgeschlossen, nun werden die Leichen rechtsmedizinisch untersucht. Die Ergebnisse der Obduktion wird es voraussichtlich erst in der n├Ąchsten Woche geben. Die genauen Zusammenh├Ąnge des Geschehens in dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenb├╝ttel im Landkreis Uelzen, sind noch unklar. Der Tatverd├Ąchtige ist ein Deutscher. Er verf├╝gte ├╝ber eine Jagdlizenz und soll mehrere Waffen besessen haben.