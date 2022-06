Es gebe eine Vorgeschichte mit Streitigkeiten zwischen den Personen, diese seien zuvor aber nicht eskaliert. Die Tatortarbeit der Polizei wurde in der Nacht abgeschlossen, nun werden die Leichen rechtsmedizinisch untersucht. Die Ergebnisse der Obduktion wird es voraussichtlich erst in der n├Ąchsten Wochen geben. Die genauen Zusammenh├Ąnge des Geschehens in dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenb├╝ttel im Landkreis Uelzen, sind noch unklar. Der Tatverd├Ąchtige ist ein Deutscher, er verf├╝gte ├╝ber eine Jagdlizenz und soll mehrere Waffen besessen haben.