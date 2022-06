Rekorde Schwimmer will Rhein in Rekordzeit bezwingen Von dpa 11.06.2022 - 11:41 Uhr Lesedauer: 2 Min. Joseph He├č bei einer Trainingseinheit in der Elbe. Der Chemnitzer startete seinen Schwimm-Marathon von der Quelle bis zur M├╝ndung des Rheins. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa./dpa)

Tujetsch/Chemnitz (dpa) - Am Tomasee in der Schweiz ist der Chemnitzer Joseph He├č am Samstagmorgen zu einem Schwimm-Marathon von der Quelle bis zur M├╝ndung des Rheins gestartet.

Vor ihm liegen mehr als 1200 Kilometer, die er in nur 25 Tagen bew├Ąltigen will. Das w├Ąre Rekord. Acht bis zehn Stunden will der 34-J├Ąhrige t├Ąglichschwimmen, dabei aber besonders gef├Ąhrliche Stellen wie den Rheinfall auslassen. Anfang Juli will er die Nordsee bei Rotterdam erreichen.

Es lauern etliche Gefahren auf der Strecke

Sorgen bereitete ihm vor dem Start der derzeit geringe Wasserstand des Rheins in den Alpen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm sei geraten worden, sich mit zus├Ątzlichen Schonern etwa an den Knien auszur├╝sten, um sich im flachen Wasser nicht an Steinen zu verletzen. Begleitet wird er bei der Tour von mehreren Kanuten. Als weitere Gefahren auf der Tour gelten die Str├Âmung, der Schiffsverkehr auf dem Rhein sowie Verunreinigungen des Wassers. Die k├Ânnten etwa Krankheiten wie Magen-Darm-Infekte mit sich bringen, erkl├Ąrte He├č.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur hat einige Erfahrung. So ist er schon den deutschen Teil der Elbe geschwommen - rund 620 Kilometer in zw├Âlf Tagen. Seine Aktion will er auch f├╝r wissenschaftliche Untersuchungen nutzen. So wird das Projekt von Wissenschaftlern und Studenten mehrerer Hochschulen in Leipzig, Chemnitz, Mittweida (Sachsen) und Furtwangen (Baden-W├╝rttemberg) begleitet. He├č wird etwa Wasserproben sammeln. Sie sollen Aufschluss dar├╝ber geben, wie sich der Zustand des Flusses in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Auch wird ein Dokumentarfilm ├╝ber den Schwimm-Marathon gedreht.