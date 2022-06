Neun Tage nach dem t├Âdlichen Zugungl├╝ck in Garmisch-Partenkirchen haben Beh├Ârden weitere Verletzte gemeldet ÔÇô eine 34-J├Ąhrige schwebt demnach in Lebensgefahr. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Mit einem ├Âkumenischen Trauergottesdienst wurde am Samstag in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Garmisch-Partenkirchen der Opfer gedacht. An dem Gottesdienst nahmen ├ťberlebende, Angeh├Ârige und auch Rettungs- und Hilfskr├Ąfte teil.