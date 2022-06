Unwettergefahr in der Nacht zum Montag Hier drohen jetzt Gewitter und Starkregen Von dpa 12.06.2022 - 14:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Gewitterwolken am Bodensee: Im S├╝den Deutschlands werden in der Nacht zum Dienstag Unwetter erwartet. (Quelle: Manngold/imago-images-bilder)

F├╝r den S├╝den Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer unruhigen Nacht mit schauerartigen Regenf├Ąllen und vereinzelten Sturmb├Âen. Am Montag ziehen die Gewitter voraussichtlich Richtung Nordosten.

Die neue Woche startet in Deutschland in der Nordosth├Ąlfte und vom Alpenrand bis zum Bayerischem Wald zun├Ąchst mit Schauern und kurzen Gewittern, bevor es im Laufe des Vormittags bundesweit zunehmend heiter und trocken wird.

Zuvor werden in der Nacht auf Montag im S├╝den aufkommende schauerartige Regenf├Ąlle und Gewitter mit Starkregengefahr erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Montag weht dann ein m├Ą├čiger und im Norden zeitweise stark b├Âiger Wind. Die Temperaturen steigen tags├╝ber auf bis zu 26 Grad, in der Nordh├Ąlfte auf bis zu 22 Grad.

Mittwoch bis zu 31 Grad

In der Nacht auf Dienstag gibt es vor allem an der Nord- und Ostsee weitere Schauer. Zudem seien ├Ârtlich flache Nebelfelder bei Tiefstwerten bis zu sechs Grad und in einigen Mittelgebirgst├Ąlern bis zu drei Grad m├Âglich, schreibt der DWD.