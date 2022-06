Es gebe immer noch vereinzelte Übertragungen, "aber der Ausbruch hat eher nicht die Eigenschaft, exponentiell wachsende Fallzahlen zu entwickeln", teilte Timo Ulrichs, Experte fĂŒr Globale Gesundheit an der Akkon Hochschule fĂŒr Humanwissenschaften in Berlin auf Anfrage mit. Eine sexuell ĂŒbertragbare Infektionserkrankung breite sich langsamer aus als eine, bei der Erreger durch die Luft ĂŒbertragen werden. Seit Mai wurden Affenpocken bei Hunderten Menschen in zahlreichen LĂ€ndern außerhalb Afrikas nachgewiesen.

Impfempfehlung fĂŒr Risikogruppen

"Dass die Affenpocken es ĂŒberhaupt aus Afrika in die Welt geschafft haben, war zwar erwartbar, aber hat in dieser Dynamik doch ĂŒberrascht", meint Ulrichs. Die nun dokumentierten FĂ€lle in Deutschland ließen sich durch verschiedene Maßnahmen gut begrenzen. Dazu gehören eine flĂ€chendeckende und gute AufklĂ€rung ĂŒber Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten – dies entspreche im Wesentlichen den Safer-Sex-Regeln – sowie gezielten Impfungen.

Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kĂŒrzlich angekĂŒndigt hatte, sollte ab 15. Juni Impfstoff bereitstehen. Die StĂ€ndige Impfkommission (Stiko) hatte vorige Woche bekannt gegeben, dass fĂŒr bestimmte Gruppen der Pockenimpfstoff Imvanex empfohlen werde. Dazu zĂ€hlen etwa Erwachsene, die Kontakt zu Infizierten hatten, und MĂ€nner, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben. Wegen zunĂ€chst begrenzter ImpfstoffverfĂŒgbarkeit hieß es, dass die Impfung bevorzugt Menschen angeboten werden soll, die dem Virus ausgesetzt waren.

EU plant erste Impfstoff-Lieferung fĂŒr Ende Juni

Die EuropÀische Union will rund 110.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken kaufen. Sie werde die Vereinbarung im Laufe des Tages unterschreiben, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag am Rande des EU-Ministertreffens in Luxemburg. Bereits Ende Juni sollten die ersten Dosen an die EU-Staaten geliefert werden. Derzeit gebe es 900 Affenpocken-FÀlle in der EU, weltweit seien es rund 1.400, sagte Kyriakides.