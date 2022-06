Ein zehnjähriger Junge ist in Indien in einen Brunnenschacht gefallen und sitzt dort seit Tagen fest. Die Retter stehen vor einer großen Herausforderung – auch weil der Junge eine Behinderung hat.

In Indien sitzt ein zehn Jahre alter Junge seit Tagen in einem engen Brunnenschacht fest. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der gehörlose Rahul Sahu am Freitag beim Spielen in den 24 Meter tiefen Brunnen im Hof seines Elternhauses im Bundesstaat Chhattisgarh gestürzt. Um Rahul zu retten, versuchen Experten der indischen Katastrophenschutzbehörde mit Unterstützung von Soldaten, einen Rettungstunnel neben dem Brunnenschacht zu graben.