Das Barfu├č-Laufen ├╝ber gl├╝hende Kohlen gilt als Selbsterfahrungs-Ritual. In der Schweiz f├╝hrte ein solcher Feuerlauf nun zu einem Drama: 25 Teilnehmer zogen sich teils schwere Verbrennungen zu.

Bei einem Feuerlauf haben sich in der Schweiz 25 Teilnehmer Verbrennungen zugezogen, einige davon schwere. Laut Polizei ging am Dienstagabend die Meldung ein, dass sich Menschen im Ort Au am Z├╝richsee beim Gang ├╝ber hei├če Kohlen verletzt h├Ątten.