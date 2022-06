Todesfall im Mittelmeer: Ein deutscher Tourist ist in den Wellen vor der KĂŒste von Formentera ums Leben gekommen. Fast zeitgleich ereignete sich auf Mallorca ein Ă€hnlicher Vorfall.

Ein 71 Jahre alter Tourist aus Deutschland ist auf Formentera ertrunken. Der Mann sei am Freitagabend gegen 18 Uhr am Strand von Migjorn im SĂŒden der spanischen Mittelmeer-Insel von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen worden, berichtete die Zeitung "Última Hora" am Samstag unter Berufung auf den Rettungsdienst Samu. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, hieß es.