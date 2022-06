Tragischer Unfall in den Alpen: Ein deutscher Paragleiter wird von einer Windb├Âe erfasst und st├╝rzt in die Tiefe. Die Rettungskr├Ąfte k├Ânnen nichts mehr f├╝r ihn tun.

Ein Mann aus Baden-W├╝rttemberg ist bei einem Absturz mit seinem Paragleiter in den ├Âsterreichischen Alpen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde der 57-J├Ąhrige am Nachmittag unmittelbar nach dem Start bei Greifenburg in K├Ąrnten von einer Windb├Âe erfasst.