Schwere RegenfĂ€lle haben in Teilen SĂŒdchinas schwere SchĂ€den verursacht. Das berichtet unter anderem der amerikanische Nachrichtensender CNN . Die durch die RegenfĂ€lle verursachten Überflutungen sollen unter anderem mehr als 1.700 HĂ€user zerstört haben, 177.600 Menschen wurde bisher umgesiedelt. Der Schaden soll laut dem Amt fĂŒr Katastrophenschutz in der Provinz Guangdong bisher bei mehr als 250 Millionen Dollar liegen.

Laut Behördenangaben soll es sich um die schwersten RegenfĂ€lle seit 60 Jahren handeln. Neben Guangdong sollen sieben weitere Provinzen von Fluten und Erdrutschen betroffen sein. Laut Wetterexperten sollen die RegenfĂ€lle auch am Dienstag anhalten, wĂ€hrend fĂŒr den Norden des Landes Hitzewellen vorausgesagt werden.

In China sind Hochwasser ab Juni nicht unĂŒblich. Das nationale Klimazentrum kam in einem Bericht im Mai zu dem Schluss, dass ungewöhnliche Wetterlagen in den kommenden Jahren zunehmen könnten, vor allem bei RegenfĂ€llen im Sommer.