Bei einem Schie├čtraining ist ein Polizeisch├╝ler in Schleswig-Holstein angeschossen worden. Er k├Ânne best├Ątigen, dass es am vergangenen Donnerstag im Rahmen der Ausbildung einen Unfall gegeben habe, sagte ein Sprecher der Polizei L├╝beck. Demnach hat sich beim Schie├čtraining in Putlos (Kreis Ostholstein) ungewollt ein Schuss aus der Waffe eines Ausbilders gel├Âst und den 22-J├Ąhrigen am Oberarm getroffen.