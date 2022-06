Unwetter in Baden-W├╝rttemberg mit t├Âdlichen Folgen: In einem Park sind ein Mann und sein Hund von einer umst├╝rzenden Eiche erschlagen worden.

Ein Mann und sein Hund sind in Freiburg bei einem Gewitter von einem Baum erschlagen worden. Der 64-J├Ąhrige sei zusammen mit seiner Ehefrau und dem Jagdhund am Donnerstagabend in einem Park spazieren gegangen, als pl├Âtzlich durch ein aufziehendes Gewitter eine Eiche samt Wurzeln umgest├╝rzt sei, teilte die Polizei mit. Die Frau blieb den Angaben zufolge bei dem Ungl├╝ck in Baden-W├╝rttemberg unverletzt.