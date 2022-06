Nahe Ulm: 63-Jähriger stürzt von Silodach und stirbt

In Baden-W├╝rttemberg ist ein 63-J├Ąhriger vom Dach eines Silos sechs Meter in die Tiefe gest├╝rzt und dabei ums Leben gekommen. Wie das Polizeipr├Ąsidium in Ulm am Freitag mitteilte, brachte der Mann am Donnerstagabend in der Gemeinde Gutenzell an der Au├čenseite eines Silos eine Leiter an und stieg damit auf das Silodach.