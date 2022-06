Thüringen: 14-Jähriger stirbt bei Fallschirmsprung

Ungl├╝ck in Th├╝ringen: Ein 14-J├Ąhriger ist bei einem Tandem-Fallschirmsprung gestorben. Sein Begleiter ├╝berlebte schwer verletzt.

Ein 14-J├Ąhriger ist bei einem Fallschirmsprung am Flugplatz Eisenach-Kindel in Th├╝ringen gestorben. Der Teenager war am Samstagvormittag mit seiner Begleitperson im Zuge eines Tandemsprungs abgest├╝rzt, wie die Polizei mitteilte.