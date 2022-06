Wo jetzt heftige Gewitter drohen

Seit Tagen ist es heiß in Deutschland – auch zum Ende der Woche sind wieder bis zu 36 Grad vorhergesagt. In einigen Landesteilen drohen Unwetter.

Mit sommerlichen Temperaturen, Gewittern und Starkregen zeigt das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen viele Facetten. Am Sonntag werde es im Osten bis zu 33 Grad heiß, während im Westen und Nordwesten bei 20 bis 26 Grad meist die Wolken dominieren, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Einzelne Schauer und kurze Gewitter seien hier nicht ausgeschlossen. Im übrigen Land sei es zunächst sonnig oder nur leicht bewölkt. Ab dem Nachmittag gebe es von Baden-Württemberg über die mittleren Landesteile bis zur Ostsee und auch in den Alpen teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial.