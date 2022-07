Italien: Sechs Tote bei Gletscherbruch in Italien

Bei einem massiven Gletscherbruch in Norditalien sind mehrere Bergsteiger von Eis-, Schnee- und Felsmassen getroffen worden. Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen, weitere acht wurden bei dem Unglück am Berg Marmolata in den Dolomiten zum Teil schwer verletzt. Das gab die Rettungsleitstelle der Region Venetien nach dem Unglück am Sonntag bekannt. Der Gletscher wurde vollständig gesperrt.