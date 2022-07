Sydney: Zehntausende wegen Überschwemmungen auf der Flucht – Frachtschiff gestrandet

Der Starkregen rund um Sydney dauert schon seit Tagen an. Es sei vier Mal so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Monat Juli, zitierten Medien die Wetterdienste. Eine Besserung war Meteorologen zufolge zunächst nicht in Sicht.

Frachtschiff gestrandet ‚Äď 21 Menschen stecken fest

Derweil ist ein Frachtschiff bei schwerer See vor der K√ľste im S√ľden von Sydney gestrandet. Die in Hongkong registrierte "Portland Bay" hatte Wollongong am Morgen verlassen, erlebte aber kurz darauf einen kompletten Stromausfall.

Eine gro√üangelegte Rettungsaktion war im Gange, um zu verhindern, dass das Schiff bei hohem Wellengang gegen die Klippen gedr√ľckt wird.

Versuche, die 21-k√∂pfige Besatzung aus der Luft zu retten, mussten die Einsatzkr√§fte wegen der widrigen Wetterbedingungen aufgeben. Ein Schlepper war unterwegs, um das Schiff von der K√ľste wegzuziehen.

Immer wieder schwere √úberschwemmungen an der Ostk√ľste