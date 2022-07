Thüringen: Mann stürzt beim Rasenmähen sechs Meter in die Tiefe

Bei einem pl├Âtzlichen Erdfall in Bad Sulza in Th├╝ringen ist ein Mann gestorben, der gerade seinen Rasen m├Ąhte. Ob er am Montag mitgerissen wurde, als die Erde in seinem Garten sich pl├Âtzlich auftat oder ob er beim genaueren Hinsehen in das rund sechs Meter tiefe Loch st├╝rzte, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher.