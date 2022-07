Italien: Tödliches Lawinen-Unglück – Zahl der Vermissten sinkt auf fünf

├ťberlebende gefunden Noch immer f├╝nf Vermisste nach Lawinen-Ungl├╝ck in Italien Von dpa 05.07.2022 - 17:16 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Retter steuert einen Hubschrauber, um nach den Opfern der Gletscherlawine von Punta Rocca zu suchen: F├╝nf Menschen gelten noch als vermisst. (Quelle: Luca Bruno/AP/dpa-bilder)

In den italienischen Dolomiten sind mehrere Bergsteiger versch├╝ttet worden. Acht konnten nun wohlauf gefunden werden, andere werden weiter vermisst.

Die Zahl der Vermissten nach dem t├Âdlichen Lawinen-Ungl├╝ck in den italienischen Dolomiten ist von dreizehn auf f├╝nf gesunken. Das teilte die Autonome Provinz Trient mit, in der der Berg Marmolata liegt, an dem sich am Sonntag der Gletscherabbruch ereignete.

Acht Menschen konnten die Beh├Ârden demnach wieder ausfindig machen. Bei ihnen bestand zun├Ąchst die Bef├╝rchtung, sie k├Ânnten unter den vermissten Bergsteigern sein, die versch├╝ttet wurden. Laut Trentino sank die Zahl der Verletzten in Kliniken au├čerdem auf sieben, weil ein Patient entlassen wurde.

Zuvor best├Ątigte die Polizei in Trient auf Nachfrage, vier Ausl├Ąnder, die als vermisst galten, seien kontaktiert worden. Zudem konnten die Personalien eines schwer verletzten Mannes ermittelt werden, der nach dem Ungl├╝ck in eine Klinik in Treviso gebracht wurde.

Helfer entdecken Kleidung und menschliche ├ťberreste

Massen aus Eis, Schnee und Ger├Âll begr├╝ben am Sonntag an der Marmolata in Norditalien mehrere Bergsteiger unter sich. Die Beh├Ârden best├Ątigten bislang sieben Tote und insgesamt acht Verletzte, darunter zwei Deutsche. Die Einsatzkr├Ąfte vor Ort setzten am Dienstag die Suche nach Toten und Vermissten an der Ungl├╝cksstelle fort. Weil der Untergrund noch instabil war und die Beh├Ârden weitere Lawinen nicht ausschlie├čen konnten, ├╝berflogen die Rettungskr├Ąfte das Gebiet mit Drohnen. Das Bergmassiv bleibt bis auf Weiteres gesperrt.