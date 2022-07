Heidelberg: Linienbus fährt in Wohnhaus – mehrere Verletzte

Linienbus fährt in Wohnhaus – mehrere Verletzte

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar: Ein Linienbus ist in Heidelberg in ein Wohnhaus gefahren. Es soll mehrere Verletzte geben.

Bei einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses in Heidelberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie schwer und wie viele Menschen am Mittwoch verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Bus war aus bislang noch unbekannten Gründen in ein Wohnhaus gefahren.