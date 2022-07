Unglück in Österreich: Bergwanderer aus Thüringen stürzt in den Tod

Ein 57-j├Ąhriger Bergwanderer aus Erfurt ist auf dem Stubaier H├Âhenweg in ├ľsterreich t├Âdlich verungl├╝ckt. Der Mann rutschte am Mittwoch nach Angaben der Polizei an der Wasenwand auf einer Stufe aus und st├╝rzte ├╝ber einen steilen Wiesenhang sowie felsiges Gel├Ąnde 150 bis 200 Meter in die Tiefe.