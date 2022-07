Hitze rollt in Deutschland an – Temperaturen bis 34 Grad

Aktualisiert am 10.07.2022 - 16:30 Uhr

Aktualisiert am 10.07.2022 - 16:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Deutschland steigen die Temperaturen ab Mitte der Woche wieder an. Ob eine extreme Hitzewelle droht, ist aber noch unklar.

Deutschland steht regional die nĂ€chste Hitzewelle bevor. "Im gesamten Land wird es bis Mitte der Woche heiß, in der zweiten WochenhĂ€lfte gibt es dann auch AbkĂŒhlung. Der SĂŒdwesten ist davon ausgenommen, wo sich die heiße Luft wohl halten wird", sagte Jacqueline Kernn, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Sonntag. Das könne sich auch auf die Gesundheit auswirken: "Je wĂ€rmer es wird, desto stĂ€rker die Belastung fĂŒr den Organismus. Gerade Ă€ltere Menschen oder Obdachlose haben eine höhere AnfĂ€lligkeit."

In den Jahren 2018 bis 2020 haben hohe Sommertemperaturen laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie in Deutschland zu Tausenden hitzebedingten SterbefĂ€llen gefĂŒhrt. Zum ersten Mal seit Beginn des Untersuchungszeitraums im Jahr 1992 sei eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten, schrieben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (Uba) und Deutschem Wetterdienst (DWD) Anfang Juli im "Deutschen Ärzteblatt".