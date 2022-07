Gepäckchaos an Flughäfen: In München steht ein Berg von mehreren Tausend Koffern

Das Chaos beim Fliegen h├Ąlt an: Mehr Koffer als sonst ├╝blich m├╝ssen von den Fluggesellschaften an ihre Kunden nachgesendet werden.

Die deutschen Flugh├Ąfen k├Ąmpfen angesichts der Abfertigungsprobleme im Luftverkehr mit gro├čen Problemen beim Gep├Ąck. An den gr├Â├čeren Flugh├Ąfen muss eine wachsende Menge an Koffern umgeschlagen werden, die erst nach ihren Besitzern am Zielort ankommen, wie eine dpa-Umfrage ergab. Vor allem beim Umsteigen an Drehkreuzen wie M├╝nchen und Frankfurt werden demnach Passagiere und Gep├Ąck getrennt.

Den Berliner BER erreichen t├Ąglich an die 300 Koffer, die von den Fluggesellschaften an ihre Kunden nachgesendet werden, wie eine Sprecherin sagte. Das sei deutlich mehr als sonst. Es musste demnach eine zus├Ątzliche Fl├Ąche zur Verf├╝gung gestellt werden, auf der die Koffer zwischengelagert werden. Ein Gro├čteil stamme von Drehkreuzen wie M├╝nchen oder Frankfurt.

Nur einer ist sauer am BER: "In Afrika ist das besser organisiert"

Ferienstart am Chaos-Flughafen : Nur einer ist sauer am BER: "In Afrika ist das besser organisiert"

Am Frankfurter Flughafen finden sich im Moment in Spitzenzeiten Tausende Koffer, die nachgesendet werden m├╝ssen, best├Ątigte der Betreiber Fraport, ebenfalls ohne exakte Zahlen zu nennen. Es sei mehr als in normalen Zeiten. Grund ist die mangelnde P├╝nktlichkeit zahlreicher Fl├╝ge. Zuletzt hatte die Lufthansa weitere Fl├╝ge gestrichen, um das Gesamtsystem verl├Ąsslicher zu machen. Extrafl├Ąchen f├╝r gestrandete Koffer m├╝ssen laut Fraport aber nicht eingerichtet werden, da es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gab, in denen vermehrt Gep├Ąckst├╝cke nachgesendet werden mussten.