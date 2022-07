Hitze: Von 20 bis 40 Grad – wie bedrohlich sind schwankende Temperaturen?

In Deutschland ist seit Wochen extremes Wetter angesagt: Mal muss sich die Bevölkerung auf heiße Tage mit bis zu 40 Grad einstellen, dann weht wieder eine leichte Brise bei rund 20 Grad. Ist das der Zustand, an den wir uns in den kommenden Jahren gewöhnen müssen?

"Es gibt derzeit wirklich massive Unterschiede", erklärt Meteorologe Markus Boljahn vom Wetterdienst DTN im Gespräch mit t-online. Auf Sylt etwa reichte das Thermometer am Donnerstag nur an die 17/18 Grad heran. In Freiburg erwartete man hingegen bis zu 36 Grad. Das liege daran, dass eine Kaltfront über Deutschland schwebe, Polarluft komme im Norden an. Im Süden aber sei es die subtropische Luft, die für sehr warme Tage sorge. "Das gibt es sonst nicht so oft, dass die Temperaturen so auseinander gehen", so Boljahn.