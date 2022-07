Bayern: Vater lässt Baby bei Extremhitze im Auto zurück – Polizeieinsatz in Schwaben

In der prallen Sonne im Auto eingeschlossen: Polizisten haben in Schwaben ein drei Monate altes Baby gerettet. Der Vater ließ den Säugling am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) zurück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Passanten bemerkten den weinenden Säugling und wählten den Notruf. Die Polizei erklärte, im Wageninneren habe man von 40 Grad und mehr ausgehen müssen.